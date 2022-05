NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal des Technologiekonzerns falle durchwachsen aus, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die enttäuschende Margenentwicklung bei Digital Industries könnte ungeachtet der schon zuletzt schwachen Kursentwicklung negativ aufgenommen werden. Wie von ihm erwartet habe Siemens aber trotz der bestehenden Unsicherheiten den Ausblick für diese Sparte sowie für die Gebäudetechnik (SI) angehoben./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 07:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 07:12 / BST





