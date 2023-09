NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach Gesprächen mit dem Industriekonzern über das vierte Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. "Keine Nachrichten sind gute Nachrichten", resümierte Analyst Andrew Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und verwies auf die jüngste Kursschwäche der Aktie. Wilson hatte sich bereits früher am Tag im Rahmen einer Branchenstudie grundsätzlich positiv zu Siemens geäußert./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 11:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 11:41 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.