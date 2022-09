NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Underperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Gekürzte Gasverfügbarkeiten für europäische Industrieunternehmen seien nun unvermeidbar, schrieb Analystin Sarah McCarthy in einer am Dienstag vorliegenden Strategie-Branchenstudie. Die Industrie habe in den vergangenen Jahren etwa 30 Prozent des Gasverbrauchs ausgemacht. Dies untermauere, dass es schwer werden wird, auf alternative Energiequellen auszuweichen. Die Industrieproduktion dürfte auf Jahressicht um bis zu 9 Prozent zurückgehen./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 15:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2022 / 23:15 / UTC



