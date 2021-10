NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Signify von 57 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Beim Lichtkonzern dürfte das Wachstum kurzfristig eher begrenzt sein, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese vorübergehende Schwäche sei in der überraschend mauen Entwicklung in der Sparte für digitale Produkte und Lösungen begründet, weshalb die Expertin ihre Schätzungen überarbeitete. Zudem berücksichtigt sie auch die gestiegenen Frachtkosten sowie die anhaltenden Lieferengpässe. Die Aktie sei aber angesichts der voraussichtlich hohen Barmittelfluss-Rendite weiterhin einen Kauf wert./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 21:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



