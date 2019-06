PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Signify nach dem starken Kursverlauf von 21 auf 25,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Angesichts der überdurchschnittlichen Entwicklung der Papiere des Lichttechnik-Spezialisten und des wohl etwas mauen zweiten Quartals bleibe er an der Seitenlinie, schrieb Analyst Alok Katre in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019



