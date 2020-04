NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Signify nach Zahlen von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 19,50 Euro belassen. Seit ihrem Hoch im Februar sei die Aktie des niederländischen Lichtkonzerns auf ein Rekordtief zurückgefallen und notiere inzwischen unter seinem Kursziel, begründete Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie sein neues Votum. Im ersten Quartal habe das Unternehmen zudem trotz des unerwartet schwachen Umsatzes seine Widerstandsfähigkeit in puncto Barmittel und Margen demonstriert./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 07:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / 07:24 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.