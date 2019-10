NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Signify nach Zahlen zum dritten Quartal und gesenkten Prognosen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Dass der Lichtkonzern nun für dieses Jahr nur noch mit einer bereinigten operativen Marge (Ebita-Marge) zwischen 10,3 und 10,6 Prozent rechnet, sei bereits vom Markt erwartet worden, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Negativ überrascht habe aber, dass sich das Umsatzwachstum der drei Geschäftsfelder LED, Beleuchtung für Geschäftskunden und Beleuchtung für Privathaushalte auf vergleichbarer Basis jetzt nur noch auf Vorjahresniveau bewegen soll./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 06:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 06:38 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.