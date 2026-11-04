Siltronic Aktie
|64,65EUR
|5,65EUR
|9,58%
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Umsatz des Wafer-Herstellers habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis (Ebitda) um sieben Prozent, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Profitiert habe das Unternehmen von hohen Volumina./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,00 €
|
Abst. Kursziel*:
116,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
101,08%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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|03.08.26
|Siltronic Hold
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|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:58
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|64,45
|9,24%
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|07:58
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
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|Lufthansa Halten
|DZ BANK
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|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG