Siltronic Aktie

64,65EUR 5,65EUR 9,58%
Siltronic ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 07:58:32

Siltronic Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Umsatz des Wafer-Herstellers habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis (Ebitda) um sieben Prozent, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Profitiert habe das Unternehmen von hohen Volumina./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
60,00 € 		Abst. Kursziel*:
116,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
64,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
101,08%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siltronic AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siltronic AG

mehr Analysen
07:58 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Siltronic Buy UBS AG
03.08.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Siltronic Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siltronic AG 64,45 9,24% Siltronic AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:55 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
08:51 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:49 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
08:43 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:42 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
08:25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:14 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:09 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:57 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07:56 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:43 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
07:30 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:29 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:20 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:15 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
07:08 IONOS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.26 Evonik Halten DZ BANK
03.11.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
03.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK
03.11.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
03.11.26 Apple Verkaufen DZ BANK
03.11.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
03.11.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Eni Buy UBS AG
03.11.26 BP Buy UBS AG
03.11.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
03.11.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen