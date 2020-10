NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Höher als angenommen ausgefallenen Volumina stünden ungünstige Wechselkurse und ein ebenfalls ungünstiger "Mix" der Produkte gegenüber, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Der stärkere Euro zum US-Dollar habe auch an der Profitabilität des Wafer-Produzenten gezehrt. Beim Kostensparen komme Siltronic derweil gut voran./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 03:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 03:04 / ET



