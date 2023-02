NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Eckdaten das Chipzulieferers für das Schlussquartal 2022 seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern habe die Markterwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) um mehr als ein Viertel getoppt. Der Experte hob zudem hervor, dass Siltronic entgegen vermeintlich schwächelnder Branchentrends eine gute Nachfrage erlebe./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 02:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 02:17 / ET



