HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 82 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thorsten Strauß erkannte in einer am Freitag vorliegenden Studie Stabilisierungstendenzen in den Geschäften des Waferherstellers, die sich aber angesichts noch hoher Lagerbestände bei den Kunden noch nicht unmittelbar positiv auswirken dürften. Bei der Einschätzung der künftigen Entwicklung seien allerdings die bestehenden geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken zu berücksichtigen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 12:36 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2020 / 12:40 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.