FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siltronic von 71 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die in diesem Jahr bereits dritte Gewinnwarnung des Wafer-Herstellers reflektiere die nur begrenzte Vorhersagbarkeit im Halbleitersektor, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Erholung der Nachfrage sei bislang nicht in Sicht. Der Experte bleibt vorsichtig, vor allem wegen der hohen Abhängigkeit des Siltronic-Gewinns von Preisänderungen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



