FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic von 100 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch nach den Tech-Kursverlusten der vergangenen Monate blickt Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie eher vorsichtig auf Tech-Hardware-Titel. Er verwies auf Gegenwind durch Corona-Lockdowns in China und ein schrittweises Ende des globalen Chipmangels. Zwar gebe es durch die Bemühungen von Staaten und Unternehmen, etwa die Chipproduktion regionaler zu gestalten, noch ein wenig Hoffnung. Was wohl aber tatsächlich bevorstehe, seien Verzögerungen und Anstrengungen der Kunden, die verhandelten Preise zu senken./mis/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / 06:50 / CET



