ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siltronic von 100 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Wafermarkt sei weiter von einem Überangebot geprägt, was aber nicht mehr lange anhalten dürfte, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Erwartung beginnender Preiserhöhungen im dritten Quartal 2021 hob der Experte seine Schätzungen für die Umsatz- und Gewinnentwicklung im Jahr 2022 an. Die Bewertung der Aktien bleibe attraktiv./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2020 / 13:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2020 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.