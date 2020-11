MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Stammaktien von Sixt mit Blick auf die neu bekannt gegebenen Unternehmensziele für 2020 auf "Add" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Autovermieter habe die Finanzstärke, ein weiteres schwieriges Jahr zu überleben und nötigenfalls in zusätzliche Kapazitäten zu investieren, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung für den Vorsteuerverlust habe schon vorher bei 75 Millionen Euro gelegen. Sixt rechnet nun mit einem Minus von 70 bis 95 Millionen Euro./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 18:13 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET





