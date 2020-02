MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt angesichts des geplanten Verkaufs der Anteile an Sixt Leasing auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Der Verkauf sei vernünftig und verfolge eine klare Zielrichtung, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass das Management stets betont habe, das Wachstum des Kerngeschäfts (Mobility) zu stärken. Der avisierte Deal werde die Bilanz stärken./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 16:22 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



