NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach endgültigen Zahlen für 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Autovermieter sei in der Branche mit am besten aufgestellt, um die Coronavirus-Krise zu meistern, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bilanz sei robust, die soliden Gewinnmargen würden durch niedrige Finanzierungskosten sowie durch eine schlanke, effiziente operative Struktur untermauert. Das sollte sich auszahlen, sobald sich die Lage normalisiert./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 14:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / 19:05 / ET



