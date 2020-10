NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 95 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse begründete das niedrigere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Einschränkungen im Zusammenhang mit der zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie. Der Autovermieter habe sich zuletzt zwar als flexibel erwiesen, vor allem in puncto Nachfragetrends, mit Blick auf das Schlussquartal zeigte sich Hesse aber vorsichtig./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 18:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.