HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt angesichts erstmals wieder genannter Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Ziele träfen die Markterwartungen, Anleger blickten bei dem Autovermieter aber schon über die derzeitige Krise hinaus, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die erste Hälfte 2021 dürfte zwar noch schwierig werden, im weiteren Jahresverlauf sollte sich das Geschäftsumfeld jedoch verbessern./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.