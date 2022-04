HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Stammaktien von Sixt nach einem Analystenwechsel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 126 auf 183 Euro angehoben. Nach der bisher schwachen Kursentwicklung in diesem Jahr rechnet die nun verantwortliche Expertin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer Neubewertung. Ihre Schätzung für den Vorsteuergewinn des Autovermieters liegt um 8 Prozent über den Markterwartungen. Bis 2024 sieht sie im Schnitt ein Umsatzwachstum von fast 15 Prozent pro Jahr./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 16:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



