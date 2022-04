NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 195 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autoverleiher dürfte in diesem Jahr vor weiterhin solidem Wachstum stehen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Preise dürften in diesem Jahr auf erhöhtem Niveau bleiben, da die Knappheit von Neuwagen bis ins Jahr 2023 hinein anhalten dürfte. Für den Ausblick gebe es Potenzial nach oben hin./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 23:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 23:33 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.