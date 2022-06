FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien angesichts eines erhöhten Ausblicks des Autovermieters Europcar auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Aussagen des Wettbewerbers zum derzeitigen Marktumfeld und dessen neue Jahresziele seien auch für Sixt förderlich, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schließlich sei Europcar als Marktführer in Europa weiterhin der größte Konkurrent von Sixt./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.