HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Sixt-Stammaktien von 177 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der Engpässe bei Fahrzeugen rechnet Analyst Marc-Rene Tonn für den Autovermieter mit einem erneut starken zweiten Quartal. Er verwies dazu in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine anhaltend gute Auslastung, einen verbesserten Mix und höhere Preise, die für eine Rekordmarge in dem Jahresviertel sorgen sollten. Der kommende Kapitalmarkttag dürfte die Stärken noch untermauern. Das Kursziel sinke aber wegen gestiegener Kapitalkosten. Zudem rechnet Tonn wegen der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung für 2023/24 mit einem sich abschwächenden Wachstum./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.