HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sixt in ihre Favoritenliste "European Mid-Cap All Stars" aufgenommen. Die Einstufung lautet weiter "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro. Mit einem niedrigen Anteil an Geschäftskunden und rund einem Drittel des Geschäfts in den USA sei der Autovermieter inzwischen widerstandsfähiger, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie lobte die starke Wettbewerbsposition des Unternehmens. Zudem böten die verbesserten Finanzkennziffern Raum für weiteres Wachstum./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / 13:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



