FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Stämme von Sixt von 69 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Aufgrund der schnellen Einführung von Gegenmaßnahmen und einer leichten Erholung des Geschäfts im Sommer sei der Autovermieter im dritten Quartal wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die nächsten Monate würden aber pandemiebedingt zunächst schwierig bleiben, sodass im Schlussquartal wieder ein Vorsteuerverlust zu erwarten sei./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 16:53 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 17:05 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.