FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Sixt-Stammaktie nach Jahreszahlen von 190 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter habe 2021 ein Rekordergebnis erzielt, das leicht über den Erwartungen gelegen habe, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund des Krieges in der Ukraine seien aber die Risiken für den Reisesektor gestiegen, weshalb er die Risikoparameter in seinem Bewertungsmodell angepasst habe./edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / 16:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 16:32 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.