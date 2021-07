MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt vor Quartalszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Christian Obst rechnete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit sehr guten Daten des Leasingspezialisten. Die Knappheit an Autos und stark steigende Mietpreise in einigen Regionen dürften das zweite und dritte Quartal bestimmen. Ein Risiko stellten neue Varianten des Coronavirus dar sowie damit verbundene erneute Restriktionen im Reiseverkehr./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 11:12 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.