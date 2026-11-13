SMA Solar Aktie
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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die jüngsten, erneut ermutigenden Quartalszahlen des Photovoltaik-Spezialisten untermauerten mit starken Aufträgen und einer zunehmend besser vorhersagbaren Geschäftsentwicklung seine Kaufempfehlung, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,08 €
|
Abst. Kursziel*:
99,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
97,54%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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|SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
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12:26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
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|XETRA-Handel TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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12.11.26
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Analysen zu SMA Solar AG
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Eckert & Ziegler Buy
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|09:43
|Sixt Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.