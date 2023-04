HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 60 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lasse Stüben sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer anhaltenden Nachfragedynamik bei dem Solarkonzern. Der schon früh im Jahr angehobene Ausblick stärke das Vertrauen der Anleger. Stüben hob seine Schätzungen deutlich an. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf den bereits guten Lauf der Aktie, der für die kommenden Jahre bereits ein erhebliches Wachstum und steigende Margen einpreise./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.