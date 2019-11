FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für SMA Solar nach Zahlen von 17 auf 20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Der Solarzulieferer habe sich im dritten Quartal erwartungsgemäß verbessert, schrieb Analyst Anis Zgaya in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zgaya hob seine Schätzungen an. Er bleibt aber skeptisch für den Wechselrichtermarkt./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 08:27 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / 08:28 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.