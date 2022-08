NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Solarkonzern sollte aber ebenso wie der Windturbinenhersteller Nordex von dem vom US-Senat beschlossenen Gesetzentwurf über massive Investitionen unter anderem in den Klimaschutz profitieren, schrieb Analyst Constantin Hesse am Montag in einer ersten Reaktion. Die Demokraten hatten sich mit ihrer knappen Mehrheit in der Parlamentskammer gegen den Widerstand der Republikaner durchgesetzt - nun muss der Entwurf noch das Repräsentantenhaus passieren, in dem die Demokraten aber eine deutlichere Mehrheit haben./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2022 / 17:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2022 / 17:39 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.