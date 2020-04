HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SNP nach Zahlen von 69 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Softwareanbieters und IT-Beraters sei im ersten Quartal geringfügig hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jedoch sei das erste Quartal traditionell schwach und die Zahlen vor dem Hintergrund der Corona-Krise ohnehin von geringerer Bedeutung./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.