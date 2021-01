NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Societe Generale von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des Anstiegs seit Oktober bewegten sich die Aktienkurse französischer Banken noch deutlich unter dem Niveau von vor der Corona-Krise, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie blicke zwar etwas vorsichtiger auf die Risikovorsorge der Institute, doch bleibe das Wirtschaftsumfeld positiv für die Branche. Die französischen Banken dürften daher bei der Ertragsentwicklung weiter positiv überraschen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 12:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.