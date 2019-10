ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Societe Generale (SocGen) vor Quartalszahlen auf "Neutral" belassen. Die französischen Banken sollten bei der Kapitalausstattung allesamt weitere Fortschritte gemacht haben, schrieb Analystin Lorraine Quoirez in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die SocGen dürfte zudem vom abgeschlossenen Verkauf einiger Aktivitäten in Osteuropa profitiert haben. Allerdings drohe eine Verschlechterung der operativen Trends im Vergleich zum starken zweiten Quartal./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 10:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





