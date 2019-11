NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Societe Generale nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Debatte über die Kapitalsituation scheine nun erst einmal beendet zu sein nach einem schneller als zunächst angepeilt verlaufenen Abbau risikogewichteter Aktiva, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch sei weiter mit Gegenwind zu rechnen./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 02:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 02:30 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.