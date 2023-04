MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Software AG angesichts des Übernahmeangebots von Silverlake von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel auf 33 Euro belassen. Nach dem Kurssprung infolge der Offerte sei das Aufwärtspotenzial der Aktien des Darmstädter Software-Konzerns nicht mehr hoch genug, um an dem "Buy"-Votum festhalten zu können, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil fühle er sich nach dem auf einer Telefonkonferenz präsentierten Zwischenbericht in seinen Schätzungen für den Konzern bestätigt./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 11:24 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.