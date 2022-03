ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Software AG mit Blick auf die Streamsets-Übernahme von 44,00 auf 41,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kauf des auf Datenintegration für moderne Analytik spezialisierten US-Unternehmens sei die bisher größte Transaktion in der Geschichte des Darmstädter Softwarekonzerns und eröffne diesem mehr Wachstum sowie einen größeren Markt, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte indes seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) in den Jahren bis 2024./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / 11:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 11:45 / GMT





