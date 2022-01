FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Software AG nach Jahreszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 34 auf 32 Euro gesenkt. Der Software-Konzern habe nach einem durchwachsenen Jahresverlauf über ein recht gutes Abschlussquartal berichtet, vor allem die Profitabilität betreffend, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem überproportionalen Kursrückgang sei die Aktie zudem vom Bewertungsniveau her betrachtet im Vergleich zu den Branchenkollegen wieder günstiger geworden./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 15:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 15:58 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.