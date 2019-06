LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Aktie der Software AG von 38 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Henrik Paganetty reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Software-Konzern. Die Umstrukturierung belaste das Unternehmen stärker als ursprünglich von ihm erwartet. Zudem seien die Konsequenzen des neuen Lizenzierungsmodells ungewiss./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 12:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / 01:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.