NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analystin Stacy Pollard lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die wieder starke Umsatzentwicklung, die die Erwartungen getoppt habe. Allerdings zeige sich diese Entwicklung noch nicht in demselben Maße in den Zukunftsbereichen, sondern bislang vor allem in der Datenbanksparte Adabas & Natural. Es bleibe daher "abzuwarten, bis das Digitalgeschäft und der Geschäftsbereich IoT die Führungsrolle übernehmen"./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 07:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / 07:09 / BS



