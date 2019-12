ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Software AG nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden und dem zum ersten Mal bestellten Personalvorstand auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31,80 Euro belassen. Die Margen des Software-Konzerns könnten zwar unter Druck geraten, allerdings geschehe dies aus den richtigen Gründen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So stelle das Unternehmen sein Geschäftsmodell derzeit auf ein Abomodell um, was die Gewinnqualität verbessere./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 05:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



