NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Software AG vor Zahlen auf "Neutral" belassen. Wegen des Hackerangriffs seien die Darmstädter nicht in der Lage, ihre kompletten Zahlen zum dritten Quartal wie geplant am 21. Oktober vorzulegen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dafür aber werde es aktuelle Aussagen zu der Attacke und wichtige Eckdaten zum abgelaufenen Jahresviertel sowie Aussagen zum vierten Quartal und dem Gesamtjahr geben. Ihr Fokus liegt auf dem Wachstum des Neugeschäfts in den einzelnen Sparten Cloud & IoT, Digital Business Platform und Adabas & Natural./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 10:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 10:35 / BST



