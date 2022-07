NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Software AG nach einer Prognosesenkung für den Auftragseingang in der wichtigen Digitalisierungssparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Aussagen über zurückhaltendere Kaufentscheidungen der Kunden und verzögerte Geschäftsabschlüsse seien konform mit Kommentaren anderer Firmen für Unternehmenssoftware wie etwa Suse und ServiceNow, schrieb Analyst Varun Rajwanshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte das gesamtwirtschaftliche Umfeld sich nicht verbessern, sieht er die Gefahr weiterer sinkender Schätzungen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 08:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 08:27 / BST





