NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Software AG anlässlich der jüngst präsentierten Geschäftszahlen von 26 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Toby Ogg senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis des Software-Konzerns bis 2024 und reagierte damit vor allem auf die niedrig angesetzten Ziele für die Profitabilität im laufenden Jahr. Der Experte senkte insofern sein Kursziel und verschob zudem den Bewertungshorizont weiter in die Zukunft./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / 10:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.