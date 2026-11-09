SpaceX Aktie
|126,08EUR
|5,36EUR
|4,44%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Nach Aussagen von Unternehmenschef Elon Musk habe er seine kurzfristigen Schätzungen für den Raumfahrt- und KI-Konzern erneut angehoben, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet nun mit einem höheren Geschäftsbeitrag des Cloudgeschäfts sowie nach den Zwischenwahlen für den US-Kongress mit einer günstigeren Entwicklung der Preise als bisher./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 09:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 142,17
|
Abst. Kursziel*:
75,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 140,83
|
Abst. Kursziel aktuell:
77,53%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
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|4,31%
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|Deutsche Bank AG
|15:22
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Walmart Buy
|UBS AG
|13:42
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
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|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:23
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:22
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:22
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Stabilus Buy
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|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:59
|LANXESS Kaufen
|DZ BANK
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|11:52
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:25
|GEA Buy
|UBS AG
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|RBC Capital Markets
|11:23
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