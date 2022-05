NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der Gasdruckfeder-Spezialist die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Montag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei das höchste der vergangenen 14 Quartale. Er lobte ein deutliches, über dem Marktschnitt liegendes Wachstum, die solide Gewinnentwicklung und die Zuversicht des Unternehmens, was die Jahresziele betriffe./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 06:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2022 / 06:46 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.