NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf eine mögliche Aufnahme des Auto- und Industriezulieferers in den Index der mittelgroßen Aktien MDax im September. Dies habe er als Anlass genommen, seine im April erfolgte Hochstufung nochmals unter die Lupe zu nehmen. Stabilus habe im August starke Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt, und das auf breiter Basis. Die Aktie erscheine immer noch sehr attraktiv./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 19:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.