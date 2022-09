NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass die von seinem Kollegen Pankaj Gupta erwartete Aufnahme der Aktie des Autozulieferers in den MDax am Vorabend durch die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx bestätigt wurde. Die Aufnahme am 19. September werde zu einer zusätzlichen Nachfrage nach 0,37 Millionen Aktien aus passiven Index-Fonds (ETF) führen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 08:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 09:16 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.