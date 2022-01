NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stabilus auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Trotz eines schwachen Starts in sein neues Geschäftsjahr 2021/22 habe der Automobil- und Industriezulieferer seine Jahresziele bekräftigt, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Diese lägen allerdings im Mittel um zwei Prozent unter der Konsensschätzung. Zudem verwies er darauf, dass sie Umsätze und auch das operative Ergebnis des ersten Quartals unter den Marktschätzungen und auch unter seinen eigenen Prognosen gelegen hätten./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 06:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.