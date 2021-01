NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Stellantis mit "Buy" und einem Kursziel von 18 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der aus Fiat Chrysler und PSA hervorgegangene Autokonzern sei besser als andere in der Branche aufgestellt, um mit den Altlasten der Automobilindustrie umzugehen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür sprächen ein strategischer Neubeginn, ein ermutigendes Management sowie eine überdurchschnittlich starke Bilanz./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 01:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 01:16 / ET





